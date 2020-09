Elisa Isoardi riprende le prove con Raimondo Todaro: “Sono un sacco di patate” (Foto) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lo ripete da un anno Elisa Isoardi che non sa ballare e oggi tornando in sale prove con Raimondo Todaro chiede aiuto (Foto). La Isoardi si sente un sacco di patate, il suo maestro non la smentisce ma insieme sono davvero una bellissima coppia. Entrambi single e magari con la voglia di innamorarsi di nuovo, Ballando con le Stelle punta soprattutto su loro due. Magari la conduttrice ci stupirà, di certo Raimondo Todaro sarà in grado di farla sciogliere e un passo dopo l’altro, puntata dopo puntata potremo vedere un sacco di patate diventare libellula. Scommettiamo che sarà così ma molti scommettono anche che Elisa Isoardi e ... Leggi su ultimenotizieflash

