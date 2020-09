Droga nell’androne del palazzo: sequestro al Parco Verde (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Si accorgono della presenza dei carabinieri e scappano abbandonando la Droga nell’androne di un palazzo. È quanto successo nel Parco Verde di Caivano dove i carabinieri hanno sequestrato un grande quantitativo di Droga ma non sono riusciti a fermare i pusher. I carabinieri di Casoria e Caivano, durante una perquisizione nell’isolato A 5/3 del Parco Verde, hanno rinvenuto e sequestrato 56 dosi di eroina (complessivi 17 grammi), 39 dosi di hashish (55 grammi), 50 di crack (9,8 grammi), una ricetrasmittente portatile e attrezzi per sbarrare il cancello condominiale dal quale avveniva lo spaccio. Il tutto è stato trovato nell’androne dello stabile, abbandonato in fretta dai pusher quando si ... Leggi su anteprima24

