Coronavirus in Irpinia: primo caso a Montemarano (Di mercoledì 2 settembre 2020) primo caso di Coronavirus a Montemarano . 'Ho appreso di un caso di positività al covid-19 a Montemarano direttamente dalla persona interessata che pare lo abbia contratto avendo avuto contatti con un ... Leggi su avellinotoday

occhio_notizie : La mappa dei contagi - bassairpinia : Coronavirus. In Irpinia 12 nuovi positivi, ben 7 a Mercogliano. - - occhio_notizie : Il resoconto dell'Asl di Avellino - bassairpinia : Coronavirus. Altri 8 nuovi positivi in Irpinia di cui 5 ad Avellino, contagi anche ad Ariano, Baiano e Montoro. -… - ilCiriaco : #Irpinia Coronavirus, positivi i familiari del dipendente della Provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Irpinia

Irpinia Report - Quotidiano d'informazione della Campania e della Provincia di Avellino. Registrazione Tribunale di Avellino n.1/2011 del 3 febbraio 2011 ...Due riunioni importanti in vista della ripresa della scuola sono previste in giornata. È in corso la prima ...