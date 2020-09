Coldiretti Fvg e Università protagoniste a Friuli Doc (Di mercoledì 2 settembre 2020) Degustazioni, convegni, cene a tema all’insegna della biodiversità Per il secondo anno consecutivo Coldiretti Fvg e Università di Udine si alleano all’insegna della biodiversità in occasione della ventiseiesima edizione di Friuli Doc. «È un anno di grande difficoltà per tutti – sottolinea il presidente regionale Michele Pavan –, ma abbiamo voluto rinnovare un progetto di valorizzazione delle eccellenze dell’agroalimentare e della conoscenza, nella consapevolezza del loro ruolo fondamentale nella convivenza con il virus e poi nella ripartenza post pandemia». Nel piazzale antistante Palazzo Florio in via Palladio, con una coreografica tensostruttura a copertura, Coldiretti Fvg organizzerà cene a tema, su prenotazione, in ciascuna delle quattro serate ... Leggi su udine20

