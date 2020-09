Carla Suarez Navarro: “Ho il linfoma di Hodgkin, farò la chemio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La tennista Carla Suarez Navarro si è ritirata dagli US Open: “Ho il linfoma di Hodgkin, farò la chemio per sei mesi. Pronta ad affrontare qualunque cosa accada” Il mondo del tennis si stringe intorno a Carla Suarez Navarro. La tennista spagnola si è ritirata dagli US Open per curarsi dal tumore, precisamente dal linfoma di Hodgkin. Lo ha annunciato la 31enne tennista spagnola sul proprio profilo twitter: “Qualche giorno fa mi è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, il quale richiede sei mesi di chemioterapia. Sono tranquilla e sto bene in questo momento, e sono pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. La pazienza e la fiducia in me ... Leggi su zon

