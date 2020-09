Berlusconi: "Continuo la battaglia" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Mi è successo anche questo ma Continuo la battaglia". Lo ha detto Silvio Berlusconi, che si trova in collegamento con il Movimento azzurro donne, Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Silvio #Berlusconi positivo al #Covid, in isolamento ad #Arcore. 'Mi è successo anche questo ma continuo la battagl… - infoitinterno : Silvio Berlusconi positivo al Covid: «Ma continuo la battaglia». Zangrillo: «È asintomatico, in isolamento ad Arcor… - StefanoCaldoro : RT @Adnkronos: #Berlusconi: 'Continuo la battaglia' - #covid - Adnkronos : #Berlusconi: 'Continuo la battaglia' - #covid - OrioliPaolo : RT @Agenzia_Ansa: Silvio #Berlusconi positivo al #Covid, in isolamento ad #Arcore. 'Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia' ht… -