Azzolina al ‘Machiavelli’: grande emozione rivedere studenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Stamattina al liceo Machiavelli di Roma ho rivisto gli studenti in classe. Sono i primi che incontro, in un’aula, dopo gli Esami di Stato. È stata una grande emozione, li ho incoraggiati e ho voluto ricordare loro l’importanza di avere comportamenti responsabili. A scuola ma anche al termine dell’orario scolastico”. Cosi’, su Facebook, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che poi ha aggiunto: “Ho incontrato anche i docenti che oggi partecipavano alle riunioni di dipartimento. Anche per loro credo siano stati momenti di normalita’ riconquistata”. La ministra ha poi ringraziato tutto il personale per il grande lavoro che hanno fatto in questi mesi. Leggi su romadailynews

