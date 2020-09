Alba Parietti Instagram, ultimi selfie dividono: «Si vede che ti rode un sacco invecchiare» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alba Parietti torna a spiazzare i fan con una serie di selfie realizzati in vacanza. Make up marcato per la conduttrice e opinionista classe 1961, che nelle scorse settimane è finita nella bufera per alcune foto ‘ritoccate’. Ancora una volta la 59enne, che ha trascorso buona parte dell’estate in Spagna è tornata sull’argomento, seppur indirettamente, esprimendo le sue considerazioni sulla bellezza in età matura. Facile accettarsi (neppure troppo in verità) a 20 anni, più arduo farlo dopo gli anta. Il messaggio ha ricevuto però aspre critiche da parte dei followers… leggi anche l’articolo —> Rosa Perrotta Instagram, stupenda sotto la pioggia: «Donna incantevole» Alba Parietti ... Leggi su urbanpost

