Addio al dj Erick Morillo, suo il tormentone “I like to Move It” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Musicista e produttore, aveva 49 anni. Star della musica house, negli anni 90 aveva scritto il brano poi diventato il tormentone della saga animata «Madagascar» Leggi su lastampa

umaltobelli : Addio al dj Erick Morillo, suo il tormentone “I like to Move It” - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dal… - il_renee : Notizie che mi accasciano - MaricaGusmitta : Addio al dj #ErickMorillo suo il tormentone “I like to Move It” - La Stampa - - notoandrea77 : RT @LaStampa: Musicista e produttore, aveva 49 anni. Star della musica house, negli anni 90 aveva scritto il brano poi diventato il torment… - LaStampa : Musicista e produttore, aveva 49 anni. Star della musica house, negli anni 90 aveva scritto il brano poi diventato… -