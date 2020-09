Zingaretti, troppo ottimista?,: 'Vinceremo le Regionali ma serve consapevolezza' (Di martedì 1 settembre 2020) "Penso che Vinceremo le elezioni Regionali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del pronto soccorso del Campus Bio-... Leggi su globalist

"Penso che vinceremo le elezioni regionali". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del pronto soccorso del Campus Bio-medic ...

C’è l’accordo Pd-M5S sulla legge elettorale, ma i dem ora litigano

Non sarà facile per Nicola Zingaretti strappare un sorriso ai big del suo partito lunedì prossimo, perché sono in molti dietro le quinte a lamentare che il Pd abbia ottenuto poco o nulla in cambio del ...

