Xbox Series X ha una data di uscita svelata dal pre-order del controller next-gen? (Di martedì 1 settembre 2020) Siamo a conoscenza di moltissime informazioni su Xbox Series X e Microsoft ha già confermato che la console sarà lanciata nel mese di novembre, anche se una data più specifica non è stata ancora svelata dalla colosso di Redmond.Ora, in rete sono comparsi nuovi indizi che indicano il 6 novembre come giorno del lancio di Series X.Nello specifico, un rivenditore russo ha aperto i pre-order per i controller next-gen, al prezzo di circa 55 Euro, che dovrebbero essere disponibili a partire proprio dal 6 novembre.Leggi altro... Leggi su eurogamer

xbox_series : grazie samuel per ricordarcelo?????? - Eurogamer_it : #XboxSeriesX: svelata la data di uscita? - IGNitalia : Microsoft continua a confermare involontariamente l'esistenza della sua console entry-level: quanto manca alla pres… - spaziogames : #XboxSeriesX coglie la palla al balzo e la tocca pianissimo ?? -