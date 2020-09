Vogliono vedere la fine del mondo: terrapiattisti salvati da naufragio a Ustica (Di martedì 1 settembre 2020) commenta E' stata rocambolesca l'avventura di una coppia di cinquantenni di Venezia, convinti terrapiattisti, che volevano avere conferma delle loro teorie proprio durante il lockdown. Il loro viaggio ... Leggi su tgcom24.mediaset

vinbianco : E le vostre 'innumerevoli prove' a sostegno dell'esistenza di questa relazione non vogliono dire un cazzo, vedete s… - mittdolcino : Attacco al cervello finanziario di Trump: vogliono vedere se si spaventa... - SVMIRAWILEY : beh sapete cosa? mi dispiace per tutti quelli che non mi vogliono e non potranno mai vedere il mio culo mentre faccio la reverse cowgirl - ilCostam : @NonSoloJuve Secondo me molto filo interisti, basta vedere l'intervista ad Ausilio (conosco brava persona...). E po… - etventadv : RT @lemasabachthani: vogliono vedere il vostro punto di rottura -

Ultime Notizie dalla rete : Vogliono vedere Vogliono vedere la fine del mondo: terrapiattisti salvati da naufragio a Ustica TGCOM Sorelline morte nel campeggio, Malak al padre: «Non respiro, ti voglio bene». Dubbi sullo stato dell'albero: «Era marcio»

«Non respiro, ti voglio bene». Sono queste le ultime parole rivolte al padre da Malak, la ragazzina di 14 anni morta insieme alla sorellina di 3 anni sotto il peso di un albero che si è abbattuto su d ...

Vettel: "Monza senza pubblico? Un addio meno difficile!"

Il campione tedesco si prepara all'ultimo GP d'Italia con la Ferrari: Sebastian è spiaciuto che nel tempio della velocità non ci possano essere i fifosi del Cavallino, ma molto sinceramente ammette an ...

