Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2020 ore 19:15 (Di martedì 1 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio apriamo col grande raccordo anulare Dove troviamo coda in esterna tra Ardeatina e Casilina ed interna tra la 24 e la Prenestina ci spostiamo sulla Nomentana Dove troviamo coda per traffico intenso in ambo le direzioni Colleverde Mentana code a tratti anche sulla Tiburtina tra Tivoli e il grande raccordo anulare in direzione Roma a rallentamenti sulla Casilina tra finocchio e il grande chi viaggia in direzione si transita incolonnati anche su via del mare tra dragone Ostia Antica in direzione di quest’ultima riguardo al trasporto pubblico sulla fl7 Roma Napoli via Formia il traffico è rallentato per un guasto alla ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GiovanniMario12 : RT @virginiaraggi: Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una rotonda al… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2020 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-09-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-09-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it