Ulivieri esalta Pirlo: “Uno scienziato del pallone. Lui e Sarri molto diversi” (Di martedì 1 settembre 2020) Andrea Pirlo è stato nominato ufficialmente allenatore della Juventus, ma solo nei prossimi giorni prenderà a tutti gli effetti il patentino per diventare mister di Serie A. Sull'ex centrocampista ha voluto dire la sua Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ai microfoni di Tuttosport.Pirlo uno scienziato del pallonecaption id="attachment 1011079" align="alignnone" width="454" Pirlo (twitter Juventus)/captionSull'esame che Pirlo dovrà affrontare per prendere il patentino, Ulivieri ha commentato: "Si presenti preparato, soprattutto al mio esame. Scherzi a parte: è stato uno studente eccezionale. Sa molto di calcio, è uno scienzato del pallone. Errori da non fare? Iniziare ... Leggi su itasportpress

