Ubisoft Forward forse la prossima settimana ma scoppia una nuova polemica: Yves Guillemot accusato di nepotismo (Di martedì 1 settembre 2020) Che si tratti del licenziamento del direttore creativo di Assassin's Creed Valhalla Ashraf Ismail, di recenti report di cattiva condotta lavorativa o del simbolo del pugno alzato usato per una fazione antagonista in Tom Clancy's Elite Squad, Ubisoft sembra proprio non avere pace. Nonostante tutto ciò, la società ha in programma un altro evento digitale Ubisoft Forward. Secondo Jason Schreier di Bloomberg, lo show andrà in onda in un "futuro molto prossimo (la prossima settimana, credo)". Allo stato attuale, potremmo finalmente vedere di nuovo Gods and Monsters, che dovrebbe intitolarsi alla fine Immortals: Fenyx Rising, il gameplay di Far Cry 6 e Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, senza contare Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion.Leggi altro... Leggi su eurogamer

