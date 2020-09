TIM e Open Fiber si uniscono per dar vita a FiberCop, la nuova rete unica (Di martedì 1 settembre 2020) FiberCop è la rete unica che nascerà entro marzo 2021 dalla fusione di TIM e Open Fiber con l’obbiettivo di portare la fibra FTTH nel 56% dei comuni L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

