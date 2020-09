Sun: Napoli, raggiunto accordo con Sokratis per un triennale (Di martedì 1 settembre 2020) In casa Napoli non è ancora chiara la situazione di Koulibaly, si attende di capire nei prossimi giorni se il difensore senegalese riuscirà a raggiungere la Premier, come nei suoi piani, o resterà ancora al Napoli perché il presidente De Laurentiis non è soddisfatto delle offerte ricevute. Dall’Inghilterra pero il Sun è certo che l’affare vada in porto e che il Napoli abbia anche già in mano il sostituto di Koulibaly Sokratis, emarginato dell’Arsenal, si unirà al Napoli per 3,5 milioni di sterline con un contratto triennale come sostituto di Kalidou Koulibaly L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Sun Napoli THE SUN - Il Napoli valuta Otamendi del City, costa 9 milioni. Koulibaly verso l'addio AreaNapoli.it Ag. Gabriel: "Ha rifiutato offerte più ricche per il progetto dell'Arsenal con Arteta"

"L'Arsenal non si avvicinava alle richieste, ma la scelta è stata fatta per il progetto". L'agente di Gabriel Magalhaes è intervenuto ai microfoni del The Sun per spiegare la scelta del suo assistito: ...

Calciomercato, David Silva saluta il City e si prepara per la Lazio: il 'The Sun' conferma

Calciomercato Lazio, da Mayoral a Muriqi: la situazione in attacco. Genoa, formalizzata la proposta di acquisto della società: i dettagli. TORNA ALLA HOMEPAGE Anche secondo il noto tabloid inglese, lo ...

