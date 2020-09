Startup: 23 e 24 ottobre torna Digithon, da oggi al via call for ideas (Di martedì 1 settembre 2020) Bisceglie (Bat), 1 set. (Labitalia) - torna Digithon, la più grande maratona digitale italiana, che anche quest'anno non si ferma: l'edizione 2020, la 5°, si svolgerà il 23 e 24 ottobre, per la prima volta in live streaming per garantire la massima sicurezza vista l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. E Digithon 2020 entra nel vivo da oggi con la call for ideas per gli inventors, dal 1° al 30 settembre, per intercettare nuove idee digitali da mettere in contatto con investitori privati e istituzionali, italiani e internazionali, nel corso della competition. L'obiettivo primario si conferma quello di essere un trampolino di lancio di progetti originali dedicati alle principali tematiche al centro della rivoluzione digitale avvicinando la ... Leggi su iltempo

zazoomblog : Startup: 23 e 24 ottobre torna Digithon da oggi al via call for ideas - #Startup: #ottobre #torna #Digithon - Domenico_Marra : #Lavoro Startup: 23 e 24 ottobre torna Digithon, da oggi al via call for ideas - StraNotizie : Startup: 23 e 24 ottobre torna Digithon, da oggi al via call for ideas - NiccoClairmonts : Torna The Startup Academy, in versione Digital! 29 e 30 Settembre ed il 1 e 2 Ottobre dalle 16.30 alle 18.30 con… - PoloNavacchio : Settembre, si riparte con la formazione??e...che #formazione! Torna The Startup Academy in versione Digital! 29, 30… -

Ultime Notizie dalla rete : Startup ottobre DigithON 2020, il 24 e 25 ottobre la 5^ edizione in live streaming Key4biz Iniziata la "call for ideas" di DigithOn, la maratona per la migliore sfida digitale innovativa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna più attuale che mai la 5a edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana, che si svolgerà il 23 e 24 ottobre, per la prima volta in live streaming nel rispe ...

Stop reti elettriche, Emrod testa la trasmissione elettrica wireless

(Rinnovabili.it) – Il sogno di Tesla di realizzare speciali antenne per trasmettere energia in tutto il mondo senza bisogno di reti e fili potrebbe resto divenire realtà. A cercare di concretizzarlo è ...

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna più attuale che mai la 5a edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana, che si svolgerà il 23 e 24 ottobre, per la prima volta in live streaming nel rispe ...(Rinnovabili.it) – Il sogno di Tesla di realizzare speciali antenne per trasmettere energia in tutto il mondo senza bisogno di reti e fili potrebbe resto divenire realtà. A cercare di concretizzarlo è ...