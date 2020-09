Sondaggi, il Pd rischia di perdere anche la Toscana (Di martedì 1 settembre 2020) Testa a testa in Toscana tra il candidato del centrosinistra Eugenio Giani e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. Un Sondaggio Winpoll-Cise pubblicato stamane dal Sole 24 ore attesta Giani al 43% mentre la Ceccardi lo incalza al 42,5%.“La Toscana come l’Emilia-Romagna?” si chiedono Roberto D’Alimonte e Lorenzo De Sio, per i quali “dopo decenni di dominio incontrastato del centrosinistra in Toscana si profila una competizione aperta come lo fu a gennaio di quest’anno in Emilia-Romagna. Molto distaccata dai primi due contendenti c’è Irene Galletti, candidata M5s che si attesta all′8,3%. Il Corriere della Sera pubblica invece il Sondaggio condotto da Ipsos sulla Regione Marche. Dove Francesco Acquaroli, candidato di centrodestra, ... Leggi su huffingtonpost

Regionali, incubo di settembre per M5S: «Finiremo sotto il 10%»

Fuori un altro da M5S. E «questo è ancora niente», commentano i grillini che ancora mostrano di credere - ma sempre meno - all'esistenza in vita del movimento. Insomma, ieri è stato il deputato Paolo ...

