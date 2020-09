Saltato Rami alla Reggina, parla Taibi: “Andiamo su altri profili. Poca chiarezza nei nostri confronti” (Di martedì 1 settembre 2020) Ve ne avevamo parlato già nelle ultime ore, ma si aggiunge un ulteriore retroscena sul mancato arrivo di Rami alla Reggina. A spiegare la situazione è stato il direttore sportivo degli amaranto Massimo Taibi ai microfoni di RegginaTv: “Abbiamo deciso di interrompere la trattativa per il calciatore – spiega Taibi -. Ieri alle 23:30 era tutto concluso per il meglio, poi il calciatore ci ha comunicato l’impossibilità di arrivare in Italia oggi. Noi non aspettiamo nessuno, il colpo è Saltato, c’è stata Poca chiarezza nei confronti della società. Ora vireremo su altri profili”. Foto: Twitter InfoSport. L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

