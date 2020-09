Roma: annullata l’amichevole con il Benevento, i giallorossi affronteranno la Sambenedettese (Di martedì 1 settembre 2020) La Roma non giocherà contro il Benevento sabato 5 settembre. L’amichevole con la squadra campana, infatti sarà sostituita dal test match contro la Sambenedettese, squadra militante in Serie C. La sfida si giocherà nello stesso giorno alle ore 17:30, e sarà la prima gara amichevole per gli uomini di Fonseca in vista del via ufficiale del prossimo campionato di Serie A, che nel consiglio Figc di ieri è stato fissato per il prossimo 19 settembre. Leggi su sportface

Ufficiale: il 5 settembre amichevole Roma-Sambenedettese

Roma-Sambenedettese, prima amichevole pre stagionale a Trigoria: fischio d'inizio alle 17:30 del 5 settembre. Annullata dunque la partita contro il Benevento, la squadra di Paulo Fonseca

