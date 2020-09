Polonia – Mularczyk il governo sta finalizzando rapporto su risarcimenti di guerra con la Germania (Di martedì 1 settembre 2020) Il rapporto sull’ammontare dei risarcimenti che la ‘agenzia di stampa “Pap”deve alla Polonia per le distruzioni compiute durante la Seconda guerra mondiale è in corso di finalizzazione. Lo ha detto Arkadiusz Mularczyk, deputato di Diritto e giustizia (PiS) che dal settembre 2017 guida una commissione parlamentare per la valutazione di tali danni. Secondo quanto riportato … Leggi su periodicodaily

