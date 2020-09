Netflix gratis, ecco come funziona e come vederlo: il link e tutte le informazioni (Di martedì 1 settembre 2020) Svolta storica: alcune serie tv di Netflix si potranno vedere gratis. Neanche un centesimo, niente registrazione, niente login. E’ questa la strategia di marketing usata dal colosso che trasmetterà diverse serie televisive importanti in maniera totalmente gratuita. Da ‘Stranger Things’ a ‘Elite’ tanto per citarne due molto conosciute, basterà semplicemente cliccare nel link e poi fare play. E da quel momento partiranno le puntate. Incredibile, ma vero. come VEDERE Netflix gratis Non è la prima volta che Netflix utilizza questo tipo di strategia di marketing: ricordiamo infatti che alcuni documentari sono attualmente disponibili gratuitamente sul canale YouTube della piattaforma, ... Leggi su sportface

ilpost : Netflix ha reso gratuita la visione di alcuni film e serie tv - lillydessi : Netflix gratis, film e serie tv in streaming senza abbonamento - Corriere della Sera - AilikHeda_ : La gente che: Ma perché non vi abbonate a questo? O perché non vi abbonate a quell'altro? Non so Karen magari non… - Tech4D_ : Ora Netflix ci fa vedere film e serie TV gratis: ecco come fare - scontOmaggio : Netflix Gratis: guarda film e serie TV e film senza abbonamento! -