Nazionale Under 21, un giocatore positivo al Covid-19: la nota della Figc (Di martedì 1 settembre 2020) Un azzurrino positivo al Covid-19. A comunicarlo è stata la Figc attraverso una nota ufficiale: “Tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore e’ risultato positivo al tampone effettuato ieri prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia in programma a Lignano Sabbiadoro – si legge –Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso, oltre ad un altro calciatore venuto a stretto contatto, non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni dell’Asl competente tempestivamente avvertita”, ha concluso la Figc. Leggi su sportface

Nel rispetto dei protocolli i calciatori non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in solamento Tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore è risultato positivo al tampone ...

