Migranti, i 353 della Sea Watch andranno sulla nave quarantena. Salvini: «Se sbarcano denuncio il governo» (Di martedì 1 settembre 2020) Saranno trasferiti sulla nave quarantena ?Gnv Allegra?, la terza messa a disposizione dal Viminale, i 353 Migranti soccorsi dalla Sea Watch 4 che sta facendo rotta verso Palermo dove... Leggi su ilmattino

La nuova nave quarantena per i migranti che arrivano in Sicilia, che è la terza, si trova nel porto di Palermo dove è sottoposta a ispezioni tecniche. Solo dopo che la «Gnv Allegra» avrà imbarcato il ...ROMA - Dopo 11 giorni passati in mare i 353 migranti salvati dalla Sea Watch4 saranno trasferiti domani su una nave quarantena ormeggiata davanti al porto di Palermo. Ad annunciare il trasbordo, a qua ...