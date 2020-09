Messi, il Manchester City può ingaggiarlo solo se arriva a parametro zero (Di martedì 1 settembre 2020) Il Manchester City può ingaggiare Messi solamente se questo arriverà a parametro zero. Altrimenti l’operazione risulta infattibile Difficile l’operazione che dovrebbe portare Lionel Messi al Manchester City. Come riporta il Mundo Deportivo, fonti vicine alla dirigenza del club inglese rivelano come l’affare sia irrealizzabile dal punto di vista economico. L’unica via per portare la Pulce all’Ethiad è farla arrivare a parametro zero. Dovendo pagare un trasferimento e uno stipendio molto alto come quello di Messi, sarebbe impossibile per i Citizens prendere l’attaccante. Addirittura Guardiola, tecnico del City, ... Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City pagherebbe Messi 500m€ netti per 5 anni! Lo stipendio sarebbe di 50m€ a stagione, ma dop… - tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 31 August 55% Manchester City 30% Barcelona 10% PSG 5% Inter - ESPN_FDJ : Messi, ¿al Manchester City? ???? - OuestFrance : Mercato. L’offre hallucinante de Manchester City à Lionel Messi - Sonayiavcisi : O sene bu sene mi? Messi Manchester City -