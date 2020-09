Liga, tre casi positivi nel neopromosso Cadice: allenamenti annullati (Di martedì 1 settembre 2020) Il Cadice, neopromosso in Liga, ha reso noto che sono state riscontrate tre casi di positività al Covid-19: due membri della prima squadra e uno dello staff tecnico. Per questa ragione il club ha deciso di annullare gli allenamenti previsti per oggi. Leggi su sportface

