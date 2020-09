Libia, Di Maio torna a Tripoli per consolidare la tregua (Di martedì 1 settembre 2020) Di Maio preme sulla Libia per il rientro delle aziende italiane. In più, è in progetto l'”autostrada della pace” e l’aeroporto di Tripoli Molti progetti in ballo, in un confronto davvero importante che potrebbe sancire una partnership definitiva. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vola questa mattina a Tripoli in un momento delicato nella vita del Governo guidato da Fayez Serraj e nato nel 2016 con la benedizione delle Nazioni Unite. L’uomo ha sospeso il ministro degli Interni Fathi Bishaga. Un provvedimento che ha imbarazzato la Turchia, in quanto proprio Bishaga aveva creato un rapporto diretto con Erdogan e i suoi uomini. Di Maio non vuole entrare nel merito, ma sa che l’ex ministro degli Interni è stato l’uomo in prima ... Leggi su zon

