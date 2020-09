Legge elettorale, martedì 8 adozione testo base in commissione (Di martedì 1 settembre 2020) E' fissato per martedì 8 settembre l'adozione del testo base della Legge elettorale in commissione Affari costituzionali alla Camera. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza. Venerdì 4 invece scade il termine per la presentazione degli emendamenti alla pdl costituzionale a prima firma Fornaro (su base elettorale Senato e riduzione delegati regionali per elezione del presidente della Repubblica). Leggi su ilfogliettone

