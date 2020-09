Le terapie intensive tornano sopra quota 100, Lombardia e Sicilia le due Regioni più colpite (Di martedì 1 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore si sono registrati 978 nuovi casi di Coronavirus in Italia, 18 in meno di ieri. Leggero aumento tra le vittime, 2 in più rispetto a ieri per un totale di 8. In aumento il numero ... Leggi su globalist

