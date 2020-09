Ibrahimovic non se l'è sentita di sfidare il molocchio del numero 9 del Milan (Di martedì 1 settembre 2020) I numeri, nel calcio, sono importanti. No, non dico i “numeri”, quelli da circo estratti alla bisogna come una stentorea, ma ormai un po’ trita, didascalia dal vocabolario di un ben noto telecronista calcistico. Intendo quelli che i calciatori si mettono addosso. Importanti lo sono in verità sempre Leggi su ilfoglio

AntoVitiello : #Ibrahimovic ai social del #Milan: 'Sono felice, finalmente sono a casa. Sono qui per portare risultati non per fare da mascotte' - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Ibrahimovic Lo svedese percepirà 7 milioni non legati… - DiMarzio : 'Non sono qua per essere una mascotte' Le parole di #Ibrahimovic ?? - Skysurfer72 : @MIFAMODA @CurioGorilla ?????? guarda non mi stupirei... comunque scherzi a parte la questione di Ibrahimovic sta dive… - Mike_BITW : @acmilan @Ibra_official Trovatemi un altro giocatore così determinante, carismatico e completo come Zlatan Ibrahimo… -