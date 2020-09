Houdini-L’ultimo Mago: la Recensione, la Trama, il Cast (Di martedì 1 settembre 2020) Nel 2007 è uscito nei Cinema il film thriller Houdini-L’ultimo Mago, diretto dal Regista Gillian Armstrong. Una specie di biografia romanzata della vita del più grande Mago del Mondo, non si tralascia nemmeno la sua storia d’amore. Conosciuto per il suo gioco di escatologia, dove in catene e dentro una piscina sapeva uscire illeso e libero. Leggi anche: The Illusionist-L’illusionista: Recensione,Trama, Cast Houdini-L’ultimo Mago: Film Houdini in questo film cerca di smascherare i presunti magi che ci sono in giro, visto le sue capacità fuori dal normale. Come nel film The Illusionist, qui si usa la magia, ma in modo differente. Qui la magia non accompagna una storia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Houdini L’ultimo The Witcher 2: Lo Showrunner condivide delle immagini Direttamente dal Set Mad for Series