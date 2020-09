Fortnite e la statua di una pantera nera: i fan rendono omaggio a Chadwick Boseman (Di martedì 1 settembre 2020) A una settimana dall'inizio della stagione 4 dedicata agli eroi Marvel, Fortnite ha aggiunto una grande statua della pantera nera in un angolo della sua mappa.La statua è apparsa nel gioco solo poche ore fa, ma i fan l'hanno già utilizzata per rendere omaggio a Chadwick Boseman, il brillante attore di Black Panther scomparso venerdì scorso, a soli 43 anni, con numerose testimonianze pubblicate su Reddit e Twitter. I fan chiedono anche che una skin Black Panther sia resa disponibile nel gioco, con i proventi che potrebbero andare in beneficenza.La trama Marvel sorprendentemente avvincente di Fortnite e le modifiche giornaliere alle mappe erano tutte, ovviamente, pianificate molti mesi fa. L'aggiunta odierna di una ... Leggi su eurogamer

