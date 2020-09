Facebook Reality Labs assume un ex veterano di Xbox con ben 20 anni di esperienza (Di martedì 1 settembre 2020) William Stillwell, un veterano di lunga data di Microsoft che ha annunciato che avrebbe lasciato la società all'inizio di agosto, si è ora stabilito in una nuova posizione. Stillwell è ora con Facebook e lavora con il team di Reality Labs.Stillwell ha annunciato il suo cambio su Facebook, notando che lavorerà su prodotti per la realtà aumentata e virtuale. Questa non è una mossa totalmente inaspettata, poiché prima di partire era il principal program manager per la mixed Reality in Microsoft.Facebook Reality Labs è il nuovo marchio di Oculus, la società dietro numerosi prodotti VR. La società si sta attualmente preparando per Facebook Connect il 16 ... Leggi su eurogamer

