"Ecco mio padre", Giada Giovanelli e le foto choc dell’ex di Temptation Island - (Di martedì 1 settembre 2020) Novella Toloni L'ex concorrente del reality dei sentimenti ha accusato suo padre sui social mostrandosi con il volto insanguinato in una foto che ha scioccato il popolo social "Tutto ok… ma mi sono rotta il ca**o di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene, ma sono molto inc***ata". Con queste parole l'ex Temptation Island Giada Giovanelli ha rotto il silenzio dopo aver pubblicato una foto con il volto insanguinato e aver lanciato la pesante accusa nei confronti del padre. A pochi giorni dall'inizio dell'edizione autunnale di Temptation Island l'ex concorrente torna a far parlare di sé con foto e affermazioni decisamente forti. Era il 2018 ... Leggi su ilgiornale

