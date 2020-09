Dopo 11 giorni Sea Watch 4 sbarca a Palermo 353 migranti (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – Dopo 11 giorni passati in mare i 353 migranti salvati dalla Sea Watch 4 saranno trasferiti domani su una nave quarantena ormeggiata davanti al porto di Palermo. Ad annunciare il trasbordo, a quasi due settimane dal primo salvataggio, e’ la stessa ong Sea Watch su Twitter. “Abbiamo finalmente un luogo sicuro – scrive l’organizzazione -. Ci stiamo dirigendo verso il porto di Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorita’ per un periodo di quarantena”. Leggi su dire

MSF_ITALIA : Dopo 11 giorni dal primo salvataggio di #SeaWatch4 nel #Mediterraneo, finalmente un po' di sollievo per i 353 sopra… - fattoquotidiano : Martina è atterrata a Malpensa il 16 agosto scorso dopo una vacanza a Minorca con mamma e amica [di Andrea Sparacia… - fanpage : “Donne state attente a quest’uomo, finge di aver la bici la rotta ma il suo obiettivo è aggredivi”. Dopo pochi gior… - GDS_it : Ferito in un #incidente a #Palermo, muore dopo 26 giorni di agonia - anhopelessopus : Ritrovato il video per i miei 18 anni dove per percularmi per il fatto che compii gli anni dopo 3 giorni dal refere… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo giorni Hopkins ridiventa Hannibal: «Dopo 175 giorni di quarantena rischio la follia» Corriere della Sera Tina Kunakey riappare a Capri per i 90 anni di LuisaViaRoma

Una parata di stelle a Capri, con la sorpresa di Tina Kunakey riapparsa dopo qualche tempo di nuovo a un evento mondano. La splendida moglie di Vincent Cassell è sbarcata nell’isola da sola, ma nessun ...

Ferito gravemente in uno scontro auto moto, un uomo di 41 muore in ospedale a Palermo

Lo scontro era stato molto violento. Ma i sanitari del 118 erano riusciti a rianimarlo e intubarlo. Lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso al Civico di Palermo. Antonino Gagliano di di 41 an ...

Una parata di stelle a Capri, con la sorpresa di Tina Kunakey riapparsa dopo qualche tempo di nuovo a un evento mondano. La splendida moglie di Vincent Cassell è sbarcata nell’isola da sola, ma nessun ...Lo scontro era stato molto violento. Ma i sanitari del 118 erano riusciti a rianimarlo e intubarlo. Lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso al Civico di Palermo. Antonino Gagliano di di 41 an ...