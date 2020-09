Decreto Covid, il governo mette la fiducia. L’opposizione: «Maggioranza ai titoli di coda» (Di martedì 1 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre)Il governo pone la fiducia sul Decreto Covid, in discussione in queste ore alla Camera dei Deputati: lo ha annunciato oggi, 1 settembre, in aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. La conferenza dei capigruppo ha poi deciso che la votazione sulla fiducia avrà inizio domani alle 15,30. Le relative dichiarazioni di voto partiranno alle 14. Si tratta del Decreto sulle misure urgenti per la scadenza della dichiarazione di emergenza da Coronavirus: lo stato di emergenza (dichiarato il 31 gennaio scorso) verrà prorogato fino al 15 ottobre. Una fiducia che sembra essere il prodotto di una spaccatura all’interno della Maggioranza. ... Leggi su open.online

MolinariRik : Il governo Conte si e' visto costretto a buttare la palla in tribuna ponendo la questione di fiducia al decreto Cov… - repubblica : Decreto Covid, 50 M5S alla Camera contro la proroga dell'intelligence. Il governo pone la fiducia, ed è bagarre [ag… - sole24ore : Proroga dei vertici 007, il Governo pone la fiducia sul decreto Covid. Protesta la «fronda» M5S… - SmordiRita : Dittatura Conte: mette la fiducia per blindare la porcata sui servizi segreti - Il Tempo - scolari_carlo : RT @MolinariRik: Il governo Conte si e' visto costretto a buttare la palla in tribuna ponendo la questione di fiducia al decreto Covid ed e… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Decreto Covid, 50 deputati M5S contro la proroga dei servizi segreti. Il governo pone la fiducia: è bagarre Corriere della Sera Coronavirus. Rozzano: nidi comunali, riparte l’attività in sicurezza

Riaprono le porte in sicurezza i due nidi comunali, pronti ad accogliere 63 bambini da martedì 1 settembre. Ama Rozzano, la municipalizzata che gestisce il servizio, ha adottato tutte le misure organi ...

Decreto "Rilancio": i chiarimenti per l'attività di Bed and Breakfast

Con la Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali ...

Riaprono le porte in sicurezza i due nidi comunali, pronti ad accogliere 63 bambini da martedì 1 settembre. Ama Rozzano, la municipalizzata che gestisce il servizio, ha adottato tutte le misure organi ...Con la Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali ...