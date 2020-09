Cristiano Malgioglio, arriva la smentita dopo quelle strane voci (Di martedì 1 settembre 2020) Questo articolo . Di Cristiano Malgioglio si parla sempre e comunque essendo un personaggio amato, ma adesso l’uomo smentisce rumors sul suo conto. Ecco di che si tratta. Cristiano Malgioglio ha voluto smentire sui social alcune strane voci che ultimamente si stavano generando attorno alla sua figura. Ieri invece l’uomo aveva dato una importante notizia su Instagram che … Leggi su youmovies

Frankjuve2 : @410maxgioia @Cristiano Malgioglio? Da che mondo e mondo la fadcia va a chi ha più presenze. Lasciamola al Chiello la merita - sarahabedini : RT @LaRonnie_: Poi mi chiedono perché amo Cristiano Malgioglio - JustRiccard0 : IN CHE SENSO CRISTIANO MALGIOGLIO TORNA AL GRANDE FRATELLO? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio

Di Cristiano Malgioglio si parla sempre e comunque essendo un personaggio amato, ma adesso l’uomo smentisce rumors sul suo conto. Ecco di che si tratta. A detta dell’artista questa canzone saprà come ...Il paroliere Cristiano Malgioglio ha rilanciato la sua carriera grazie alla sua partecipazione durante la terza edizione del “Grande Fratello Vip“. Nonostante non sia riuscito neanche ad arrivare in f ...