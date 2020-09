Coronavirus, ancora in calo i nuovi positivi (Di martedì 1 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Scende ancora il numero dei nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero dei nuovi contagiati è infatti di 978, contro i 996 di ieri. Aumenta, invece, il numero delle vittime, 8 rispetto alle 6 di ieri, per un numero complessivo di 35.491 morti. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente contagiate è di 26.754. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 270.189. Sono 107 i pazienti con Coronavirus in terapia intensiva, 13 più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.380, quasi cento più di ieri. I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 25.267. Il numero di tamponi effettuati risale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

