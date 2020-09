Cina, ecco come Wuhan riapre le scuole: niente mascherine in classe, sconsigliati i trasporti pubblici (Di martedì 1 settembre 2020) In Europa riaprono le scuole e così anche a Wuhan, la megalopoli da dove è iniziata la pandemia che ha stravolto il mondo e le sue abitudini. Nella città capoluogo della provincia dell’Hubei non ci sono casi confermati di Covid-19 dal 18 maggio, mentre a livello nazionale, lunedì sono stati accertati 216 infezioni in Cina continentale. In tutto oltre 2800 asili, scuole primarie e secondarie hanno riaperto oggi i battenti, accogliendo circa 1,4 milioni di alunni. Tante e severe anche a Wuhan le regole da rispettare: tutti gli studenti devono portare le mascherine, che però non hanno l’obbligo di indossare in classe. La scorsa settimana, le autorità locali hanno assicurato l’immediato uso di piani di emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

