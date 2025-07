Asta record per la collezione d’arte di Bertinotti | da Andy Warhol a Dorazio incasso per oltre 300mila euro

Un’asta da record segna un nuovo capitolo nel mondo dell’arte: la collezione di Fausto Bertinotti, ex leader di Rifondazione Comunista, ha raggiunto oltre 300 mila euro,quadruplicando le aspettative. La vendita, curata dalla rinomata casa d’aste milanese Finarte, ha entusiasmato gli appassionati, dimostrando come il passato politico possa trasformarsi in un investimento artistico di grande valore. E questa sorprendente cifra è solo l’inizio di un mercato in continua evoluzione...

L’ex leader di Rifondazione comunista ha fatto il botto. La collezione d’arte di Fausto Bertinotti è stata battuta all’asta per 300mila euro, circa quattro volte di più rispetto alle stime iniziali. La casa d’aste milanese Finarte ha venduto 21 lotti sui 24 della collezione privata dell’ex presidente della Camera. Lo riporta il Corriere. 300mila euro di opere d’arte. Nella collezione non c’erano vessilli originali del vecchio comunismo, né cimeli storici della politica, ma vere e proprie opere d’arte, che sono state battute all’asta per un totale di 300mila euro. Tra le vendite più ricche ci sono due serigrafie firmate da Andy Warhol e risalenti al 1972, entrambe raffiguranti Mao Tse Tung. 🔗 Leggi su Open.online

