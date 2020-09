Cava de’ Tirreni: Palestina e Anpi dopo Salvini e la Lega (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Dalla Lega alla Palestina passando le il Movimento 5 Stelle, da Matteo Salvini a Abeer Odeh dopo la passeggiata di Luigi Di Maio: Cava de’ Tirreni si dimostra vivace laboratorio di politica, democrazia e pluralismo ospitando, nel breve volgere di qualche settimana, esponenti di diverse (in alcuni casi ‘opposte’) estrazioni valoriali e politiche. Angelo Orientale, presidente dell’Associazione Memoria in Movimento annuncia “la visita presso il Concento di san Francesco e Sant’Antonio in piazza San Francesco di Cava de’ Tirreni di S.E. Abeer Odeh, ambasciatrice dello Stato della Palestina in ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Scommettiamo che questa piazza non la vedrete al telegiornale? ?? Grazie Cava de' Tirreni, grazie Campania! Non si m… - matteosalvinimi : ?? DELINQUENTI LANCIANO BOTTIGLIE E SEDIE CONTRO LA POLIZIA A fronte di un mare di gente perbene oggi con la Lega a… - matteosalvinimi : Grazie di cuore a don Alberto per il rosario che ieri mi ha donato a Cava de' Tirreni, un gesto che mi ha scaldato…

