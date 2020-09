Calciomercato, Milan ad un passo da Brahim Diaz. Brozovic giura eterno amore all’Inter (Di martedì 1 settembre 2020) Milan vicinissimo a Brahim Diaz. Scambio di documenti con il Real Madrid, ufficialità ad un passo. MilanO – Il terzo colpo del Milan sarà Brahim Diaz. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i rossoneri avrebbero definito l’accordo con il Real Madrid sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dl Blancos. Lo scambio dei documenti tra le due società è iniziato con il classe 1999 che è atteso in Italia nelle prossime ore. Possibile visite mediche insieme a Tonali nel weekend o al massimo tra lunedì 7 e martedì 8. Un colpo di prospettiva targato Maldini-Massara con Pioli che è in attesa di un nuovo rinforzo. Inter, Brozovic sui ... Leggi su newsmondo

