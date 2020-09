Busto Arsizio-Chieri oggi in tv: orario e diretta streaming volley Supercoppa femminile 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Unet E-Work Busto Arsizio e Reale Mutua Fenera Chieri si sfidano nei quarti di finale della Supercoppa femminile 2020 di volley. Le Farfalle, qualificate direttamente al secondo turno in virtù del secondo posto nella Serie A1 2019/2020, esordiscono alla Supercoppa Italiana sfidando al PalaYamamay una scatenata Chieri. Le piemontesi hanno infatti conquistato i quarti di finale sconfiggendo in tre set la Zanetti Bergamo ed ora vogliono continuare a sognare. Appuntamento alle ore 18:00 di martedì 1 settembre,. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega volley femminile. Inoltre, ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Busto Arsizio La ripartenza della scuola a Busto Arsizio, Gallarate, Somma Lombardo e Castellanza Varesenews Volley A2 femminile: l'Hermaea debutta a Olbia contro Marsala

Senza troppe sorprese sulle avversarie, ecco finalmente il calendario dell'Hermaea Olbia. Inserita nel girone ovest della A2 femminile di volley 2020/21, al via il 20 settembre, la squadra di Emiliano ...

Successo del Premio fotografico

Si è tenuta lo scorso venerdì, al Museo di San Giovanni degli Agostiniani, la premiazione della prima edizione del “Premio Fotografico Nazionale Giovanni Gargiolli”, in ossequio all’omonimo ingegnere ...

