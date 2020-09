Barbara d’Urso in topless sbanca l’auditel: quasi il 22% di share (senza i Rodriguez) (Di martedì 1 settembre 2020) Barbara d’Urso nel 1978 ha regalato un senza veli televisivo che ha fatto la storia. Bellissima (esattamente come lo è anche adesso) e libera da pregiudizi ed etichette, la nostra Carmelita è stata raccontata anche da Techetecheté di recente, proprio come scrive Ivan Rota per Novella 2000. Barbara d’Urso, il senza veli che sbanca l’auditel Barbara d’Urso... L'articolo Barbara d’Urso in senza veli sbanca l’auditel: quasi il 22% di share (senza i Rodriguez) proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Barbara d’Urso in topless sbanca l’auditel: quasi il 22% di share (senza i Rodriguez) - MatteoMichilli : Finalmente lunedì torna @pomeriggio5 manca troppo il #trash di Barbara D'Urso @quimediaset - FilmNewsItaly : Barbara d'Urso perde la domenica pomeriggio? - tyIogy : è la barbara d’urso coreana - mereu_giorgio : RT @NapoliCapitale: Volevo solo ricordare all'Italia che a Napoli schifiamo Barbara D'Urso...piace solo a voi! -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia