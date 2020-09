Apre oggi il pronto soccorso al Campus Biomedico, Zingaretti: ‘Ce l’abbiamo fatta’ (Di martedì 1 settembre 2020) Apre oggi il nuovo pronto soccorso del Campus Bio Medico di Roma, che andrà a servire, oltre ai cittadini di Trigoria, Spinaceto e Vallerano, il bacino d’utenza di Pomezia. ‘Ce l’abbiamo fatta, era una sfida di cui si parlava da anni. C’è volta passione, determinazione e la voglia di portare avanti un grande progetto strategico come questo. Il Campus è stato un pilastro anche nella lotta al Covid. L’apertura del nuovo pronto soccorso è figlia di una storia collettiva della nostra comunità, una vera e propria conquista. Nulla era scontato, quando sono diventato presidente del Lazio il sistema sanitario era fragile anche se aveva delle eccellenze. Continueremo ad investire sempre. Si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

nzingaretti : Oggi apre il nuovo pronto soccorso del @CampusBioMedico di Roma, una sfida di cui si parlava da anni. Il Campus è s… - LaStampa : Da oggi trattative a Rimini: si chiude il 5 ottobre. Il Covid non ha fermato gli affari e il caso Messi apre scenar… - DarioNardella : L’interesse per la rinascita di Firenze attraversa il mondo. Anche oggi il famoso quotidiano francese @lemondefr… - PetrazzuoloF : RT @nzingaretti: Oggi apre il nuovo pronto soccorso del @CampusBioMedico di Roma, una sfida di cui si parlava da anni. Il Campus è stato un… - CorriereCitta : Apre oggi il pronto soccorso al Campus Biomedico, Zingaretti: ‘Ce l’abbiamo fatta’ -

Ultime Notizie dalla rete : Apre oggi

TorinoToday

AOSTA. Sono aperte da oggi le domande per il bonus imprese e liberi professionisti previsto dall'articolo 50 della legge regionale 8/2020 per le perdite di fatturato nel trimestre tra giugno e agosto ...Il più classico dei granelli di sabbia rischia di inceppare l’intero ingranaggio dei test d’accesso all’università. Sì, perché accanto ai ragazzi che hanno ballato un’ora di troppo quest’estate, ci so ...