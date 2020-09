Apple ha erroneamente approvato un noto malware per Mac (Di martedì 1 settembre 2020) (Foto: Patrick Wardle)Un ricercatore informatico ha scoperto che Apple ha erroneamente approvato il codice per un installer di Adobe Flash che nascondeva un malware molto noto e pericoloso. Una svista che è stata corretta in tempi brevi, ma che ha dimostrato che anche gli utenti della mela morsicata debbano sempre controllare molto bene i software che stanno installando. A scoprire il problema è stato il ricercatore Peter Dantini assieme a Patrick Wardle. Di solito i software malevoli si camuffano da installer dell’ormai quasi estinto Adobe Flash, ma vengono bloccati all’istante dai sistemi di difesa di Apple. Questo perché l’azienda di stanza a Cupertino ha introdotto la misura di sicurezza chiamata notarizzazione a integrazione delle protezioni ... Leggi su wired

