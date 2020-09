Alessia Marcuzzi Svela la Verità Sul Flirt con Stefano De Martino! (Di martedì 1 settembre 2020) Alessia Marcuzzi, in un’intervista, dice per la prima volta la sua opinione sulla relazione con Stefano De Martino e la smentisce ufficialmente, parlando della sua vita privata. Ecco tutti i dettagli… La presunta storia d’amore tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Belen Rodriguez, ha tenuto banco per tutta l’estate. Ora però arrivano ulteriori sviluppi dopo le dichiarazioni della stessa Marcuzzi, che aveva lasciato intendere che la notizia non fosse falsa senza però parlarne apertamente. Ora però la conduttrice ha spiegato tutta la sua verità al settimanale Chi. Alessia Marcuzzi parla del gossip su Stefano De Martino e del suo ... Leggi su gossipnews.tv

zazoomblog : La fragilità di Alessia Marcuzzi: “Mi chiudo in camera e piango da sola” (Foto) - #fragilità #Alessia #Marcuzzi:… - StraNotizie : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul presunto triangolo con Belen e De Martino - Antonio12353854 : RT @Antonio12353854: 'NON PRESTO IL FIANCO AL GOSSIP'(LE CHIAPPE SI) –A 'CHI' ALESSIA MARCUZZI PROVA A METTERE UNA PEZZ - Antonio12353854 : 'NON PRESTO IL FIANCO AL GOSSIP'(LE CHIAPPE SI) –A 'CHI' ALESSIA MARCUZZI PROVA A METTERE UNA PEZZ - zazoomblog : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Belen Rodriguez e Stefano De Martino - #Alessia #Marcuzzi #rompe #silenzio -