Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 08:15 (Di lunedì 31 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA; SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 TRAFFICO INTENSO TRA TOR VERGATA E L’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO; PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA TRAFFICO IN AUMENTO IN TRATTI SALTUARI TRA VIA LAURENTINA E SPINACETO IN DIREZIONE Roma; ORA UNO SGUARDO AI CANTIERI DOVE SULLA REGIONALE 471 DI LEONESSA PROSEGUONO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA. TRA I KM 42+800 E 43+800, NEI PRESSI DI BORBONA, È ATTIVA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2020 ORE 07… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - angheluruju11 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio #traff… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog