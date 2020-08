‘Uomini e Donne’, ecco chi è Sophie Codegoni, la nuova tronista 18enne e perché è “legata” a Chiara Ferragni (Foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) Manca poco al ritorno di Uomini e Donne nel pomeriggio di Canale 5. Lunedì 7 settembre, infatti, il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda in una formula completamente rinnovata, dove non ci saranno più né Trono Classico né Trono Over ma solo un unico parterre con tutti i protagonisti. Tra i nuovi volti che siederanno sul trono in cerca dell’anima gemella troviamo anche Sophie Codegni. 18 anni appena compiuti, la nuova tronista di Uomini e Donne è alla sua prima esperienza televisiva, ma si sta già facendo spazio nel modo della moda, dove lavora come modella per Chiara Ferragni. Durante la seconda registrazione, avvenuta lo scorso venerdì, la ragazza – che vive e lavora a Milano – ha raccontato qualcosa in più ... Leggi su isaechia

